Тюменцы смогут получить поддержку на развитие медиапроектов

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Начинающие медиаспециалисты смогут развить навыки продвижения и создать собственный продукт. Присоединиться к сообществу могут все желающие от 18 до 35 лет — режиссеры, монтажеры, операторы, дизайнеры, копирайтеры вне зависимости от опыта работы в сфере. Авторы креативного контента поделятся идеями и получат помощь в развитии проекта любой тематики и масштабности.

Участники сообщества будут работать над своими продуктами самостоятельно или в командах помогать друг другу в реализации. Начинающие наставники объединения подскажут эффективные способы создания и продвижения идеи, а также проведут тематические образовательные мероприятия. Тюменцы научатся определять целевую аудиторию и рассказывать о себе в социальных сетях. Готовые проекты получат продвижение в группе сообщества в социальной сети ВКонтакте.

- «КОРОБОК media» - это сообщество, где молодежь реализует свой потенциал в медийной сфере в любом формате. Здесь авторам контента помогут развить навыки медиапродвижения и создания медиапродуктов, чтобы они смогли стать экспертами в своей области, - рассказал Александр Шалагин, создатель сообщества «КОРОБОК media».

Присоединиться можно в группе сообщества «КОРОБОК media» в социальной сети ВКонтакте. Для этого необходимо подписаться на группу и заполнить анкету. После этого с кандидатом свяжется руководитель сообщества.