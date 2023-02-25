В здании, ранее принадлежавшем тюменской нефтесервисной компании, откроют детский сад

Фото: Тюмень - наш дом

В Южном микрорайоне Тюмени появится детский сад, он расположится в доме №11Б по улице Федюнинского. Ранее здание принадлежало ЗАО НТЦ «Нефтегазтехносервис», чтобы открыть в нем дошкольное учреждение, мэрии пришлось выкупить его часть, попавшую в частные руки. Об этом в ходе выездного совещания рассказал глава города Руслан Кухарук.

- Мы планомерно возвращаем те объекты, которые в 1990-е годы выбыли из социальной сферы, например, этот детский сад. В свое время мы приобрели оставшуюся часть его постройки, которая находилась в частной собственности, и полностью пересмотрели проект. Современные решения позволят вернуть в систему образования полноценный детский сад, расположенный в существующей жилой застройке, - отметил управленец.

Фото: Тюмень - наш дом

Работы в здании уже начались: выполнен демонтаж, идет прокладка внутренних инженерных сетей, устройство перегородок, проводятся противоаварийные и ремонтно-восстановительные мероприятия.

Также Руслан Кухарук сообщил, что после завершения всех работ в детском саду откроются 14 групп, а не 7, как было ранее. Это стало возможным благодаря присоединению той части здания, которая когда-то была в коммерческом пользовании.