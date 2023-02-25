В Тобольске автоледи угробила пассажира, врезавшись в дерево и частный дом

Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Минувшей ночью на дорогах Тобольска погиб человек. Как сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции, ДТП произошло около трех часов ночи на улице 1-я Луговая. Автоледи, находившаяся за рулем «Тойоты», сначала въехал в дерево, а затем в частный дом.

Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

- За рулем иномарки была 42-летняя жительница Тобольска, она не справилась с управлением, - прокомментировали в ведомстве.

В аварии погиб 63-летний мужчина. Сама автоледи и второй 29-летний пассажир получили травмы.

Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

По предварительным данным, женщина была в алкогольном опьянении. Точная информация будет известна после анализа проб, взятых у нее в медицинском учреждении.

Обстоятельства ДТП выясняются.