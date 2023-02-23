В Тобольском драмтеатре состоялся праздничный концерт «Песни военных лет»

Фото: Тобольский драматический театр

В Тобольском драмтеатре им. П. Ершова состоялся праздничный концерт «Песни военных лет». Выступление прошло в честь Дня защитника Отечества и 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

– К нам приехал известный на всю страну Академический ансамбль войск национальной гвардии России. Он выступил с военными песнями, в том числе и о Великой Отечественной Войне, – пояснил директор театра Евгений Пономарев.

Тюменцы прослушали знаменитые песни времен Великой Отечественной войны - «Баллада о солдате», «На дальнем берегу», «Дорогой длинною», а также популярные песни советских композиторов. Академический ансамбль - один из крупнейших армейских художественных коллективов страны. За время своего существования он дал больше 9 тысяч концертов, которые суммарно посетили около 27 миллионов человек.

В День защитника Отечества, 23 февраля, коллектив выступит в Тюменской филармонии.