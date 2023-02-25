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В Тюменской области сокращается доля преждевременных родов. Так, в 2022 году этот показатель составил 3,1%, а в 2021 году - 3,3%.

Преждевременными называют роды, наступившие в сроки беременности от 22 до 36 недель и 6 дней (154-259 дней), при этом масса тела плода составляет от 500 граммов до 2 500 килограммов. Эта ситуация опасна как для малыша, так и мамы, поэтому медики всеми способами стремятся пролонгировать (сохранить) беременность и не допустить, по возможности, преждевременных родов.

В областном Перинатальном центре в 2022 году удельный вес таких родов снизился до 6%, в 2021 году он составил 6,7%.

- В нашем центре накоплен большой опыт по пролонгированию беременности с помощью эффективных и безопасных медикаментозных средств. Выделены факторы риска, установлены диагностические критерии, определены препараты, рекомендованные для профилактики респираторного дистресс-синдрома (РДС) плода, разработаны региональные методические рекомендации «Преждевременные роды», - рассказала главный врач Перинатального центра и главный внештатный специалист по акушерству и гинекологии департамента здравоохранения Тюменской области Ирина Кукарская.

Также, по словам врача, с медицинским персоналом постоянно проводится соответствующее обучение. Им рассказывают о тактике ведения беременных из группы риска и с угрожающими преждевременными родами, что позволяет своевременно направлять женщин в Перинатальный центр для сохранения беременности.