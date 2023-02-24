В Тюмени пройдет уникальный чемпионат по интеллектуальным играм

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26 февраля в тюменской «Конторе пароходства» пройдет городской чемпионат по интеллектуальным играм. По информации организаторов, участие в нем примут 150 человек. Предусмотрены взрослый и молодежный зачеты.

– Призеры молодежного зачета играют в выводящий зачет на студенческий чемпионат России. Будут вопросы мультимедийного формата, а также «Что? Где? Когда?». Кроме того, самые сильные команды посоревнуются в «Своей игре». Это динамичная и увлекательная командная игра: выигрывает тот, кто быстрее нажмет на кнопку и даст правильный ответ, – рассказал руководитель движения Smart Games Святослав Косович.

Лучшие команды примут участие в интернет-шоу «Знатоки против Google», которое будет сниматься уже после фестиваля.

Отметим, что на фестивале предусмотрены кофе-брейки, на которых молодые игроки смогут заняться нетворкингом: в неформальной беседе поучиться опыту у взрослых товарищей, сообщает «Тюменская область сегодня».