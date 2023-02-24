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НовостиОбщество24 февраля 2023 10:14

В праздники на тюменских дорогах развернется борьба с пьяными водителями

ГИБДД рекомендует горожанам не садиться за руль после спиртного
Марина Прохорова
Фото предоставлено КП

Фото предоставлено КП

В праздники на дорогах Тюменской области пройдут сплошные проверки водителей на трезвость. Участие в них примут общественники, руководители подразделений Госавтоинспекции и муниципальных образований.

Автоинспекторы проведут «точечные» рейды. Маршруты патрулирования будут проходить в тех местах, где уже случались «пьяные» ДТП. Мероприятия проводятся для того, чтобы в будущем предотвратить такие происшествия.

Согласно статистике, с начала года 934 тюменских водителя отстранены от участия в дорожном движении за пьяное вождение, при этом каждый девятый из них подлежит уголовной ответственности за повторное пьянство за рулем. Кроме того, с участием пьяных водителей произошло 16 дорожных аварий, в которых пострадали 25 человек.