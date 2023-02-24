Тюменцам рассказали, в каких случаях можно бесплатно вызывать сантехника

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Немногие тюменцы знают, что в определенных случаях вызывать сантехника на дом можно бесплатно.

Например, если в квартире засорилась канализация или появилась течь, то в этих случаях с домовладельцев не должны брать оплату, потому что эти затраты внесены в ежемесячную квартплату.

– А вот подключение смесителя, ванны, душа, унитаза, раковины, стиральной машинки и прочее придется оплачивать, так как, согласно постановлению Госстроя РФ № 170 «Об утверждении правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда» (приложение № 4), эти работы не входят в перечень обязательных услуг по содержанию дома, – рассказали в пресс-службе кафедры ЖКУ Тюменского индустриального университета.

Жильцы могут вызвать сантехника из своей управляющей компании, а не по объявлению, и он выполнит все работы, но за деньги, сообщает «АиФ – Тюмень».