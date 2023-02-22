В историческом парке открылась выставка «Вместе сильнее», посвященная участию тюменцев в СВО

Фото: Департамент культуры Тюменской области

В историческом парке «Россия – моя история» открылась выставка «Вместе сильнее», посвященная специальной военной операции и участию в ней тюменцев. Проект наполнен профессиональными и любительскими снимками, которые сопровождает аудиогид.

Мультимедийный проект ориентирован в первую очередь на подрастающее поколение. Тюменцы могут прийти семьями и показать своим детям архивные фото, рассказать о них. Также могут прийти те, кто принимал участие в боевых действиях, кто собирается на фронт. Аудиоэкскурсия знакомит посетителей с пятью тематическими блоками выставки, включается каждые пять минут.

– Любой учитель сможет провести здесь экскурсию, показать реальных героев и кадры с фронта, тех, кто самоотверженно трудится в тылу, развеять каике-то мифы об экономических бедствиях, – рассказал руководитель пресс-службы Тюменского музейно-просветительского объединения Данил Шарохин.