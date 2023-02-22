Тюменцев напугало сообщение о ракетном ударе, прозвучавшее по радио

Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Утро предпраздничного дня выдалось волнительным для некоторых тюменцев. Дело в том, что неизвестные хакеры взломали ряд радио-каналов, из-за чего на них прозвучало сообщение о воздушной тревоге.

В МЧС России по Тюменской области сообщили, что данное сообщение является фейком и верить ему не стоит.

– В результате хакерской атаки на сервера ряда коммерческих радиостанций в некоторых регионах страны в эфире прозвучала информация о якобы объявлении воздушной тревоги и угрозе ракетного удара. Она является фейком и не соответствует действительности, – прокомментировали в ведомстве.

Напоминаем, что техническая проверка автоматизированной системы оповещения населения Тюменской области с задействованием радиотрансляционных установок и электросирен запланирована на 1 марта 2023 года с 10.40 до 11.10.

Услышав звуковой сигнал «Внимание всем», необходимо включить радио или телевизор и прослушать сообщение.