Жены мобилизованных тюменцев навестили мужей в Краснодоне

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Мобилизованным тюменцам подготовили самый лучший подарок ко Дню защитника Отечества – встречу с женами. Об этом сообщили в информационном центре областного правительства.
Отважные Полина и Марина не побоялись и приехали к мужьям прямо на линию соприкосновения. Разумеется, мужчины были рады такому сюрпризу и встретили любимых с распростертыми объятиями. В общей сложности супруги не виделись несколько месяцев.
Оба офицера – Андреи. Осенью им пришли повестки в рамках частичной мобилизации, после чего они, пройдя обучение в родном регионе, отправились в зону СВО.
Встреча состоялась в краснодонском музее «Молодая гвардия», где для военнослужащих устроили экскурсию.
Организовать сюрприз помогли сотрудники городской администрации.