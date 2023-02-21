Пожилые тюменцы приняли участие в квесте, посвященном 80-летию Сталинградской битвы

Фото: «Вслух.ру»

В тюменском информационно-библиотечном центре для молодежи прошла квест-игра «По тропам войны», участие в которой приняли пожилые тюменцы. Мероприятие приурочили к празднованию 80-летия Сталинградской битвы.

– Создание квеста «По тропам войны» направлено на работу по сохранению у старшего поколения чувства гордости за свой народ, уважения к его свершениям и достойным страницам истории, а также в память о победе советских войск в Сталинградской битве, – сообщили в учреждении.

Согласно легенде, участники команды работали в военном госпитале и накладывали повязки раненым. Также они пробовали наматывать портянки и снарядить вещмешок воина.

Кроме того, пенсионеры прошли несколько этапов культовых сражений – в Москве, Сталинграде, Курске, Севастополе и Берлине. Смогли прикоснуться к раритетным предметам Великой Отечественной войны – наградам воинов освободителей, увидеть листовки Третьего рейха с пропуском в Великую Германию, прочитать письма с фронта, узнать историю тюменского поезда-бани и увидеть танки знаменитой Курской битвы. И, конечно, они спели под баян песни своей молодости.

Подготовили квест-игру «серебряные» волонтеры проекта «Гиды 55+. Перезагрузка» благотворительного фонда «Старшее поколение» – Людмила Суппес и Любовь Уренева, сообщает «Вслух.ру».