Тюмень
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тюмень
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тюмень
-11°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество20 февраля 2023 11:57

Бойцов тюменского подразделения «Кедр» обеспечили цифровой связью и ночными средствами наблюдения

Об этом сообщил губернатор Александр Моор
Марина Прохорова
Скриншот из видео

Скриншот из видео

Губернатор Тюменской области Александр Моор встретился с бойцами подразделения «Кедр», несущими службу в ЛНР.

– В батальоне служат мобилизованные жители Тюменской области и Ямала. У парней был запрос на цифровую связь, которая очень им нужна. В отличие от обычных радиостанций, цифровые работают в защищенном режиме, даже при перехвате сигнала противнику потребуется значительное время, чтобы расшифровать его, – рассказал глава региона.

По словам губернатора, купить такое оборудование непросто, но, несмотря на это, цифровая связь была найдена: базовые и ручные радиостанции, усилители, спутниковый интернет.

Кроме того, бойцов оснастили средствами наблюдения, в том числе тепловизионными приборами, которые помогают работать ночью.

Также Александр Моор поговорил с личным составом. Он узнал просьбы ребят, пожелания и какая помощь им еще необходима.