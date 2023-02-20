Бойцов тюменского подразделения «Кедр» обеспечили цифровой связью и ночными средствами наблюдения

Скриншот из видео

Губернатор Тюменской области Александр Моор встретился с бойцами подразделения «Кедр», несущими службу в ЛНР.

– В батальоне служат мобилизованные жители Тюменской области и Ямала. У парней был запрос на цифровую связь, которая очень им нужна. В отличие от обычных радиостанций, цифровые работают в защищенном режиме, даже при перехвате сигнала противнику потребуется значительное время, чтобы расшифровать его, – рассказал глава региона.

По словам губернатора, купить такое оборудование непросто, но, несмотря на это, цифровая связь была найдена: базовые и ручные радиостанции, усилители, спутниковый интернет.

Кроме того, бойцов оснастили средствами наблюдения, в том числе тепловизионными приборами, которые помогают работать ночью.

Также Александр Моор поговорил с личным составом. Он узнал просьбы ребят, пожелания и какая помощь им еще необходима.