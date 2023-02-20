В Тюмени 20 февраля 2023 года коронавирусом заболел еще 261 человек

Последние новости о коронавирусе в Тюменской области Фото: Вера Зенина

В Тюменской области продолжается пандемия коронавируса. Согласно данным местного оперштаба, за минувшие сутки зафиксирован 261 случай заболевания, 62 из которых приходятся на детей. Всего с начала пандемии заразились 260 513 человек.

На данный момент 3 пациента находятся на ИВЛ, а 3 087 тюменцев остаются под медицинским наблюдением.

Однако есть и хорошие новости: за сутки от болезни излечились 111 человек, за весь период – 253 052.

Вакцинированы против коронавируса 1 448 050 жителей, полный курс прошел 1 184 171 тюменец.

В России выявлено 12 076 человек с COVID-19, госпитализировано 639. Всего в стране зарегистрировано 22 178 711 случаев. Излечились от коронавируса 8 398 россиян, скончались 30.