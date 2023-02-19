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НовостиПолитика19 февраля 2023 12:40

Тюменцы во главе с Александром Моором привезли в ЛНР целую машину посылок и дополнительного оборудования

Глава региона находится в рабочей поездке в ЛНР
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
Фото: скриншот с видео

Фото: скриншот с видео

Губернатор Тюменской области Александр Моор сегодня, 19 февраля, находится с рабочим визитом в Луганской Народной Республике. Как сообщил глава региона в своем телеграм-канале, он побывал в ремонтном подразделении, где восстанавливают тяжелую технику.

- Земляки входят в состав бригад, которые вытаскивают машины для ремонта прямо с передовой. Командиры хвалят тюменских бойцов за храбрость, - сообщил Александр Моор.

Во время визита главе региона задали несколько личных вопросов, касающихся родителей наших земляков. Он записал все просьбы и пообещал помочь. Кроме того, он рассказал о поддержке правительства Тюменской области, которую оказывают семьям мобилизованных, и о положенных участникам СВО льготах.

- Мы постоянно поддерживаем связь с командованием подразделения, поэтому привезли необходимое дополнительное оборудование и, конечно, посылки от родных. Целую машину, - говорит губернатор.

Александр Моор также поздравил всех военнослужащих с наступающим Днем защитника Отечества.