Тюменцы могут помочь ветеранам, перечислив деньги на благотворительный счет «Победа» Фото: Татьяна Коркина

В преддверии Дня защитника Отечества 23 февраля 2023 жители Тюмени могут помочь ветеранам Великой Отечественной войны купить продукты питания, предметы обихода и бытовую технику. Для этого в городе действует благотворительный счет «Победа», сообщал «Вслух.ру».

Так, в феврале на эти цели распределили 159 тысяч рублей поступивших средств, помощь получили 11 ветеранов.

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ?

По всем вопросам можно звонить по телефонам: 46-67-46, 29-76-47, 46-23-58. Здесь будут рады любым суммам.