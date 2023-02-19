В 2022 году тюменцы оставили в магазинах более 479,4 млрд рублей Фото: Татьяна Коркина

Более 479,4 млрд рублей оставили в магазинах жители Тюменской области в 2022 году. Это на 17 млрд рублей больше, чем в 2021-м. Об этом сообщает «Вслух.ру» со ссылкой на Тюменьстат. По традиции, большую часть из этих денег тюменцы потратили на непродовольственные товары (251,6 млрд рублей), остальные 227,8 млрд ушло на продукты питания.

Так как в регионе проживает 1,557 млн человек, шопинг на каждого человека в среднем составил 25,66 тысяч рублей в месяц. 12,2 тысяч рублей ушло на продукты, еще 13,4 тысячи рублей – на другие товары.

Больше всего тюменцы оставили денег перед Новым годом. Только в декабре жители потратили 46,06 млрд рублей (21,7 млрд – на продовольственные и 24,3 – на непродовольственные товары). В среднем каждый потратил 29,6 тысяч рублей. Тем не мерее, это на 3,5 млрд рублей меньше по сравнению с 2021-м годом.