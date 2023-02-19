Фермеры Тобольского района смогут привозить излишки молока в пункты сбора с охладителями Фото: pixabay.com

Для развития сельскохозяйственных потребительских кооперативов в 2023 году в Тобольском районе закупят 11 охладителей, 7 анализаторов молока и новый молоковоз. По словам главы района Леонида Митрюшкина, оборудование закупят при поддержке регионального правительства.

- Это поможет организовать сбор качественного сырья от населения Тобольского района для дальнейшей транспортировки на молокоперерабатывающие предприятия региона. Сегодня жители девяносто семи наших сёл и деревень сдают молоко кооперативам, в среднем - сто сорок тонн в год, - цитирует Митрюшкина ИА «Тюменская линия».

Чтобы владельцам личных хозяйств и ферм было удобно, в сельских поселениях организуют пункты сбора с охладителями, куда люди смогут привозить излишки молока.

Напомним, у частников, фермеров и на сельхозпредприятиях Тобольского района содержатся более трех тысяч голов крупного рогатого скота, и это поголовье постоянно растет. В 2022 году приплод составил 581 голову, на сто коров – 64 теленка.