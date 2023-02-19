В Тюменской области востребованы учителя русского языка и литературы Фото: Татьяна Коркина

В Тюменской области работают порядка 11 тысяч учителей. Ежегодно трудиться по профессии в учебные заведения региона идут более 400 выпускников педагогических вузов и колледжей. Средняя заработная плата учителей составляет более 57 тыс. рублей.

- Реализация образовательных программ осуществляется в полном объеме, нагрузка по незамещенным вакансиям распределена между педагогическими работниками школ. Вместе с тем продолжается подбор кандидатов на вакансии. Востребованы учителя начальных классов, математики, русского языка и литературы, иностранных языков, - прокомментировали в департаменте образования и науки Тюменской области.

Для того, чтобы молодые педагоги охотнее шли работать по специальности и оставались в школах надолго, с сентября 2022 года в регионе работает «Факультет педагогических профессий». Программа Факультета предусматривает возможность как повышения профессиональных компетенций, так и раскрытие личностного потенциала молодых учителей.

Отметим, что в образовательные организации Тюменской области прибывают учителя и из других регионов, в том числе по программе «Земский учитель». За последние 3 года в рамках этой программы приехали учителя из Самарской, Оренбургской, Курганской, Омской областей, Удмуртской Республики, Республики Башкортостан, Камчатского и Краснодарского краёв, ХМАО. В Тюменской области педагогов привлекает развитие социальной инфраструктуры региона, положительная динамика основных показателей, характеризующих уровень жизни населения.