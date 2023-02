В Тюмени на Агафью Коровницу 18 февраля 2023 значительно потеплеет Фото: Татьяна Коркина

В Тюмени сегодня, 18 февраля, ожидается переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, местами изморозь. Днем местами пройдет небольшой снег, ветер юго-восточный, восточный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью -18…-23 C, при прояснении до -28 C, днем -7…-12 C, местами до -17 C.

Погода в Тюмени 18 февраля 2023 Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области

По народному календарю 18 февраля (5 февраля по старому стилю) день святой Агафии – христианской мученицы, жившей в III веке. На Руси ее считали покровительницей скота, поэтому и прозвали ее Агафьей Коровницей. В этот день крестьяне убирали хлев старыми лаптями, чтобы спасти коров от смерти. А еще день называли Голодухой, потому что к этому дню в неурожайные годы заканчивалось сено для крупного рогатого скота.

На Агафью наблюдали за погодой. Если было тепло, но в ближайшем будущем холодов не будет. А вот если был мороз, значит, будет теплая весна и сухое и жаркое лето.