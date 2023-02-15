Тюменцев просят не верить фейковым сообщениям про оторванные руки из-за поднятого паспорта Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

Жители Тюмени, как и жители других регионов РФ, стали получать сообщения с предупреждением о терактах в России. В различных мессенджерах распространяются фотографии якобы официального документа с запугиваниями людей. Однако этот документ – самый настоящий фейк.

Так, например, власти Воронежа уже опровергли сообщения о том, что человек поднял валявшийся паспорт, и у него оторвало руку.

Как сообщили в информационном центре правительства Тюменской области, органы государственной власти не рассылают сообщения тюменцам в мессенджерах и соцсетях. Поэтому не стоит обращать внимания на фальшивку.