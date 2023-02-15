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НовостиПроисшествия15 февраля 2023 8:02

В Тюмени работник железной дороги получил травму на перегоне Андреевское – Войновка

Мужчину госпитализировали в больницу
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
Фото: Уральская транспортная прокуратура

Фото: Уральская транспортная прокуратура

Тюменская транспортная прокуратура проводит проверку по факту ЧП, которое произошло накануне вечером, 14 февраля, на железнодорожном перегоне озеро Андреевское – Войновка (2 154-й км). Как сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры, мужчина находился на дрезине АДМ-1797 для подъема людей к контактной сети и получил травму. После этого пострадавшего экстренно госпитализировали в больницу.

Тюменская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения требований законодательства об охране труда.

Как ранее сообщала «Комсомольская правда» – Тюмень», в Тюмени мужчину, которого сбил поезд, увезли в больницу. Горожанин получил травмы.