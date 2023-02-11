Фото: информационный центр правительства Тюменской области

В Тобольске проходит гастрофестиваль «Пельменный съест». Как сообщили в информационном центре правительства Тюменской области, праздник стартовал еще 30 январе, а завершится 12 февраля.

Сегодня состоялось главное событие фестиваля - на Базарной площади сварили 10 тысяч пельменей и накормили ими всех собравшихся. Сытное блюдо пришлось по душе и детям, и взрослым.

Были на празднике и другие интересные события. Например, парад саней и гонки на них. А еще здесь же развернулась ярмарка ремесленников.

Кстати, все это время, пока длится праздник, кафе и и рестораны города предлагают гостям особое пельменное меню, а шеф-повара делятся рецептами на мастер-классах и «пельменных медитациях» - совместных лепках пельменей.