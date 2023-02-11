В 2023 году в Тюменской области благодаря нацпроекту отремонтируют 140 участков дорог и два моста Фото: Пресс-служба Главного управления строительства Тюменской области

В 2023 году в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» в Тюменской области планируется отремонтировать 140 строительный объектов общей протяженностью 202 километра и два моста. Первый – мост через реку Ишим на автомобильной дороге «Ишим – Синицына», второй – через железнодорожные пути на автомобильной дороге «Обход города Тюмени» общей протяженностью 251 погонный метр.

По словам администратора регионального проекта, заместителя начальника Главного управления строительства Тюменской области Андрея Чистякова, почти 147 километров участков дорог планируется отремонтировать в 16-ти районах региона. Причем особое внимание уделят сельским территориям.

В рамках нацпроекта в Тюмени обновят асфальт на четырех улицах общей протяженностью ремонта 5,8 километров. В населенных пунктах Тюменского района отремонтируют дороги на 103 улицах: подрядчики уложат почти 49,4 километра асфальта.

Напомним, в 2022 году благодаря национальному проекту отремонтированы 138 строительных объектов общей протяженностью 149,8 километров и два моста на Обходе Тюмени. По всем программам в Тюменской области отремонтировали 300 километров муниципальных и 340 региональных дорог.

Как ранее сообщала «Комсомольская правда – Тюмень», что в 2022 году Тюменская область на 100% выполнила план нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Дорожные службы отремонтировали 140 участков дорог. Это более 85 км региональных дорог, новые ул. Луначарского и ул. Олимпийская в Тюмени, два путепровода на объездной, а также 108 улиц в Тюменском районе.