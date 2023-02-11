Ялуторовские музейщики проводят уроки о родной природе для школьников Фото: Вера Зенина

В одном из подразделений Ялуторовского музейного комплекса - «Дом природы» - проводят специальные уроки для школьников, на которых рассказывают ребятам о природе родного края.

Так, на уроке «Зеленая аптека» юные горожане узнают о богатстве, которое можно встретить, буквально выйдя на улицу, луг или в лес - ребята получают знания о лекарственных растениях своего края и их лечебных свойствах. Также он знакомятся с дикоросами, которые используются в медицине и кухне народов мира, узнают, какие растения ядовитые, и как их распознать.

На музейном уроке «Крылья планеты» школьников знакомят с живущими рядом птицами. Зачем кольцуют птиц, как это происходит, кто координирует эту работу - на эти и другие вопросы отвечают сотрудники музея.

Проводятся в «Доме природы» и лекции для учащихся. На одной из последних, 3 февраля, ребят из школы №2 познакомили с историей заповедников «Юганский», «Малая Сосьва», «Верхне-Тазовский» и национального парка «Гыданский», расположенных в границах Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецких автономных округов. Некоторые виды обитающих там животных представлены в экспозициях музея, школьники смогли их увидеть и даже сфотографировать.