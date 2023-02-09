На строительной площадке в Тюмени погиб слесарь-монтажник

Фото: Государственная инспекция труда по Тюменской области

На строительной площадке производственной базы ООО «Агат» в Тюмени погиб слесарь-монтажник. Несчастный случай произошел 13 января этого года.

Монтажник выполнял работы по сборке здания из металлоконструкций и сэндвич-панелей. Эти работы проводились с участием автомобильного крана под управлением мужчины. Слесарь-монтажник застропил металлическую конструкцию и дал команду поднять ее. После поднятия на нужную высоту сооружение начало разворачиваться и ударило мужчину краем по затылку. Он упал на площадку.

Во время расследования выяснилась причина несчастного случая – неудовлетворительная организация производства работ. Работодатель не разработал положение о системе управления охраной труда и допустил к работе работника без прохождения обязательного медицинского осмотра и психиатрического освидетельствования.

– Работодателем не была проведена специальная оценка условий труда слесаря-монтажника, стропальщика. Кроме того, работодателем не был проведен вводный инструктаж и инструктаж на рабочем месте по охране труда как слесаря-монтажника, так и стропальщика, – сообщили в Государственной инспекции труда по Тюменской области.

В ведомстве решается вопрос о привлечении работодателя к административной ответственности.