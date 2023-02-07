В тюменском Роспотребнадзоре проверили, витают ли в воздухе вредные вещества из-за запаха гари Фото: Татьяна Коркина

Центр гигиены и эпидемиологии в Тюменской области исследовал восемь проб атмосферного воздуха в Восточном и Ленинском округах города Тюмени на содержание углерода оксида, азота диоксида, серы диоксида и взвешенных веществ. Как сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Тюменской области, о проверке попросил житель Тюмени, который увидел дымку и почувствовал запах гари в Восточном округе.

Однако содержание вредных веществ не превышает предельно допустимые концентрации, рассказали в ведомстве.

Напомним, вот уже пару дней жители Тюмени чувствуют в некоторых районах запах гари. Но никаких пожаров ни у нас, ни у соседей не зарегистрировано.