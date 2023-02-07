В Тюменской области 28 февраля бесплатно стерилизуют домашних животных - кошек и собак Фото: Алексей КОСЕНЧУК

Бесплатная стерилизация кошек и собак пройдет в Тюменской области 28 февраля 2023, в День бесплатной стерилизации владельческих животных. Как сообщили в Информационном центре правительства Тюменской области, она будет проходить во многих муниципалитетах региона, а именно:

- В Тобольском межрайонном центр ветеринарии;

- В Заводоуковском межрайонном центре ветеринарии ;

- В Исетском межрайонном центре ветеринарии ;

- В Тюменском межрайонном центре ветеринарии ;

- В Ишимском межрайонном центре ветеринарии ;

- В Городской станции по борьбе с болезнями животных, ;

- В Омутинском межрайонной центре ветеринарии ;

- В Казанском межрайонном центре ветеринарии.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Тюмень» сообщала о том, что в Тюмени открыли первый «кошкин дом». Брошенных питомцев забирают в приют по просьбам неравнодушных горожан.