В Тюмени 7 февраля 2023 ожидается небольшой снег, туман и изморозь Фото: Татьяна Коркина

В Тюмени сегодня, 7 февраля 2023, ожидается переменная облачность, небольшой снег, ночью и утром местами изморозь, туман. Ветер северный 3-8 м/с, температура воздуха ночью -14…-19 C, местами до -24 C, днём -9…-14 C.

Погода в Тюмени 7 февраля 2023 Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области

По народному календарю 7 февраля (25 января по старому стилю) Григорьев день, или день Григория-весноуказателя, в честь одного из Отцов церкви Григория Богослова. С этого дня на Руси крестьяне ждали поворота к весне. Считалось, что на Григория можно посмотреть погоду не только на сезон вперед, но и на несколько месяцев вперед.

Судили о приметах: какая погода будет до полудня – такая будет и первая половина следующей зимы. То же самое предсказывали и во второй половине дня. Если на Григория выпадал снег, значит, следующая зима не скоро настанет. Пение синиц в Григорьев день означало то, что в феврале ещё можно ждать морозов.