В Тюмени в субботу сбили 7-летнюю девочку, а в воскресенье - 11-летнего мальчика Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

Семилетнюю девочку сбили в минувшую субботу, 4 февраля, в Тюмени на ул. Ростовцева, 10. Как сообщили в Госавтоинспекции Тюменской области, 62-летний водитель «Хендэ» не успел вовремя остановиться на скользкой дороге. Ребенок, шедший по нерегулируемому пешеходному переходу, получил травмы.

В воскресенье, 5 февраля, на ул. Максима Горького, 70 автомобиль «Хендэ» сбил 11-летнего школьника, который перебегал улицу на красный сигнал светофора. Мальчик возвращался домой после прогулки с друзьями, у него травма ноги.

Всего за минувшие выходные в Тюменской области произошло 10 ДТП. В них погибла одна девушка, ехавшая в машине с собакой, 11 человек ранены, в том числе двое детей.