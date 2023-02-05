На трассе Тюмень - Нижняя Тавда в страшном ДТП погибли 24-летняя девушка и собака

Фото: скриншот с видео

На 32-м километре автодороги Тюмень – Нижняя Тавда произошло смертельное ДТП с участием автомобиля «Порше Панамера», который сегодня, 5 февраля, опрокинулся в кювет.

Как сообщили в Госавтоинспекции Тюменской области, в машине находились 24-летняя девушка, двое мужчин и две собаки в клетках. Вся компания ехала в сторону Тюмени. Девушка скончалась на месте аварии, двое мужчин доставлены в больницу. Также погибла одна собака, о судьбе второй пока ничего не известно.

Обстоятельства трагедии выясняются.