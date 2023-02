В Тюмени 5 февраля 2023 ожидается небольшое похолодание Фото: Татьяна Коркина

В Тюмени сегодня, 5 февраля 2023, ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью местами изморозь, ветер юго-восточный 1-6 м/с. Температура воздуха ночью -19…-24 C, местами -14…-19 C, днем -7…-12 C.

Погода в Тюмени 5 февраля Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области

5 февраля по народному календарю (23 января по старому стилю) День Агафия-полухлебника, в честь именин Агафангела. Это греческое мужское имя, означающее «Добрый вестник». «Полухлебником» его называли потому, что этот день крестьяне посвящали домашним хлопотам и проверки закромов. Ели запасов оставалась ровно половина, и хозяевам, и скотине приходилось голодать. Крестьяне проверяли посевное зерно, приводили в порядок амбары, латали стены и двери.

Следили и за приметами. Если с утра кричала синица – значит, будут сильные морозы. А вот если белка покинула гнездо и спустилась с дерева, значит, будет оттепель.