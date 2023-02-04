Специалисты выяснили, как менялся уровень заработка тюменцев в течение года Фото: Юлия Кучеренко

В Тюменской области оценили, как менялся уровень зарплаты в течение года. Об этом пишет «Вслух.ру», который приводит данные Тюменьстата.

Средний уровень номинально начисленных зарплат составил 59 тысяч 357 рублей, по сравнению с прошлым годом это больше на 9,8%. Максимум был зафиксирован в июне и июле. Самая низкая зарплата была в январе и феврале - 52 тысячи 587 руб. и 54 тысячи 701 руб. соответственно. В июне в среднем было начислено 63 тысячи 25 руб., а в июле - 64 тысячи 176 руб., но при этом в августе средний заработок снизился до 59 тысяч 703 рублей, а в сентябре - до 58 тысяч 953 рублей. В октябре зарплаты вновь выросли 60 тысяч 342 рубля, примерно на уровне марта и апреля.

Больше всех получают в сфере добычи нефти и газа (в среднем за 10 месяцев 170 тысяч 592 руб.), производстве химических веществ и продуктов (146 тысяч 768 руб.), производстве машин и оборудования (137 тысяч 178 руб.), научных исследованиях и разработках (131 тысяч 518 руб.), деятельности воздушного транспорта (121 тысяч 608 руб.).