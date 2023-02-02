В Тюмени на Хабаровской 48-летний мужчина зверски размозжил кувалдой голову собутыльнику

В Тюмени на Хабаровской 48-летний мужчина размозжил кувалдой голову собутыльника Фото: Татьяна Коркина

В Тюмени возбуждено уголовное дело в отношении ранее судимого 48-летнего мужчины, который обвиняется в убийстве.

Как сообщили в пресс-службе СК РФ по Тюменской области, в ночь на 30 января 2023 года 48-летний обвиняемый и его 40-летний приятель распивали алкоголь в частном доме на ул. Хабаровской. В результате конфликта, который возник во время застолья, обвиняемый взял кувалду и семь раз ударил ею по голове приятелю. От полученных травм мужчина скончался на месте.

Во время допроса мужчина признался в убийстве и рассказал, зачем совершил преступление. Следователи осмотрели место происшествия и назначили несколько экспертиз, включая судебно-медицинскую.

Сейчас все обстоятельства преступления устанавливаются, обвиняемого заключили под стражу.