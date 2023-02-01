В Тюменской области на 1 февраля 2023 года коронавирус подхватили еще 148 человек

В Тюменской области на 1 февраля 2023 коронавирус подхватили еще 148 человек Фото: Татьяна Коркина

Число заболевших коронавирусом в Тюменской области на 1 февраля 2023 года увеличилось еще на 148 человек, включая 35 детей. Таким образом, общее число заразившихся ковидом с начала пандемии составило 255 777 человек.

Также за сутки выздоровел 101 человек, за весь период – 250 060 человек. Под медицинским наблюдением остаются 1 286 человек, на искусственной вентиляции легких пациентов нет. Для больных ковидом развернуто 9 коек, свободный коечный фонд составляет 22,2%. За сутки проведено 3 322 лабораторных исследования, всего с начала пандемии – 4 708 803.

Вакцинировано против коронавируса 1 435 794 человека, полный курс прошли 1 181 082 человека.