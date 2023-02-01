В деревне Якуши Тюменского района сгорел частный дом размерами 5х10 метров Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области

В деревне Якуши Тюменского района накануне, 31 января, в 8.18, загорелся жилой дом размерами 5х10 метров. Как сообщили в Главном управлении МЧС по Тюменской области, на место возгорания выехали пожарные отдельных постов № 105 села Мальково и № 126 деревни Криводанова.

Пожар в деревне Якуши Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области

Огонь повредил дом по всей площади, однако рядом стоящие строения удалось спасти. На месте пожара работали четыре человека личного состава МЧС и две единицы спецтехники МЧС. Пострадавших нет.

По предварительным данным, причиной пожара стало занесение открытого источника огня. Все обстоятельства происшествия устанавливаются.

Напомним, ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» сообщала о том, что в Заречном микрорайоне Тюмени сгорели два автомобиля и гараж. Пожар произошел в частном доме.