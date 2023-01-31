В Тюмени для бойцов СВО изготовят штурмовые крючки и карабины

Совсем скоро планируется запустить производство

Депутат Тюменской областной думы Юрий Баранчук на передовую доставил гуманитарный груз. Он был заполнен всем необходимым. В том числе теплой одеждой, инструментами, техническими средствами и, конечно, посылками от родных и близких.

Как сообщает пресс-служба облдумы, особую благодарность военные выразили учащимся Тюменского индустриального колледжа за печки-буржуйки, которые ребята сделали своими руками. Сейчас же они работают уже над чертежами будущих штормовых крюков или, как их еще называют, кошек. Они входят в обязательный комплект сапера, а на передовой, как отметил Баранчук, они в дефиците.

Добавим, что крюк представляет собой штурмовой якорь на цепях или канате. Создают его из металла и он, как правило, имеет от двух до пяти загнутых лап, сцепленных вместе.

Депутат также сказал, что чертежи крюков уже почти готовы. То, из чего их будут делать – тоже. В текущий момент ведутся переговоры с предприятиями, которые бы могли воплотить задуманное в жизнь. Но народный избранник уверил, что уже скоро планируется начать производство.