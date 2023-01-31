Тюмень
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тюмень
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тюмень
-8°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество31 января 2023 8:54

В Тюмени для бойцов СВО изготовят штурмовые крючки и карабины

Об этом сообщает депутат облдумы Юрий Баранчук
Екатерина Коган
Совсем скоро планируется запустить производство

Совсем скоро планируется запустить производство

Депутат Тюменской областной думы Юрий Баранчук на передовую доставил гуманитарный груз. Он был заполнен всем необходимым. В том числе теплой одеждой, инструментами, техническими средствами и, конечно, посылками от родных и близких.

Как сообщает пресс-служба облдумы, особую благодарность военные выразили учащимся Тюменского индустриального колледжа за печки-буржуйки, которые ребята сделали своими руками. Сейчас же они работают уже над чертежами будущих штормовых крюков или, как их еще называют, кошек. Они входят в обязательный комплект сапера, а на передовой, как отметил Баранчук, они в дефиците.

Добавим, что крюк представляет собой штурмовой якорь на цепях или канате. Создают его из металла и он, как правило, имеет от двух до пяти загнутых лап, сцепленных вместе.

Депутат также сказал, что чертежи крюков уже почти готовы. То, из чего их будут делать – тоже. В текущий момент ведутся переговоры с предприятиями, которые бы могли воплотить задуманное в жизнь. Но народный избранник уверил, что уже скоро планируется начать производство.