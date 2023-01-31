В УрФО выросло число выданных заключений госэкспертизы

Фото: официальный сайт Владимира Якушева

Полномочный представитель Президента Владимир Якушев встретился с начальником Главгосэкспертизы России Игорем Маныловым. Как сообщается на официальном сайте полномочного представителя Президента РФ в УрФО, в ходе встречи была обговорена работа региональных экспертных организаций и органов власти в Едином госреестре заключений и на Единой цифровой платформе экспертизы.

Владимир Якушев выразил свое мнение и сказал, что в сфере строительства цифровые технологии внедряются наиболее эффективно. По его словам, ЕЦПЭ – это хороший опыт создания единой среды, где экспертиза проектной документации, результаты инженерных изысканий и проверок смет доступны всем участникам процесса. Это позволяет значительно повысить качество управления строительством.

А Игорь Манылов сообщил, что ЕЦПЭ используют все шесть региональных экспертных организаций, но активнее всего взаимодействие в едином цифровом пространстве идет в Челябинской и Тюменской областях.

Фото: официальный сайт Владимира Якушева

Помимо этого, Манылов также говорил и про итоги ведомства за ушедший год. Согласно данным Единого госреестра заключений, в 2022 году региональные экспертные организации УрФО выдали 4 тысячи 101 заключение государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий. К слову, это на 4% больше, чем в 2021 году. При этом ведущие эксперты Уральского филиала Главгосэкспертиизы выдали 215 заключений. Они на 75% больше, чем показали 2021 года.

Добавим, что участники встречи обсудили и вопросы прохождения госэкспертизы таких существенных для УрФО объектов, как воздушная гавань в Магнитогорске, Надыме и Новом Уренгое, кампуса УрФУ – центра цифровой трансформации, спорткомплекса в Сургуте, участков трассы М-5, экопромышленного парка в Челябинской области и проекта рекультивации свалки в Магнитогорске.