В Тюмени вынесли приговор основателю ОПГ Александру Косареву

Фото: Объединенная пресс-служба судебной системы региона

Сегодня в областном суде Тюмени был вынесен приговор Александру Косареву. Корреспонденту «КП-Тюмень» в объединенной пресс-службе судебной системы региона рассказали, что присяжные ответили на несколько десятков вопросов и отправились на совещание. В ходе него было принято решение признать 50-летнего Косарева виновным по всем статьям. Также обвиняемому не были даны никакие поблажки. В ведомстве напомнили, что мужчина обвиняется в вымогательствах, совершенных организованной группой и ряде других преступлений.

Присяжные заседатели посчитали доказанным, что Александр Косарев руководил одним из самостоятельных звеньев преступного сообщества, которое с середины лета по осень 2020 года в областной столице совершило 13 вымогательств денежных средств.

Кроме того, в ноябре 2020 года для нападения на будущих жертв он создал вооруженную банду, которой руководил до момента задержания силовиками.

Теперь Косарев отправится за решетку на 16 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на полтора года.