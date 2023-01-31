В Тобольске задержан мужчина, которого подозревают в попытке сбыта большой партии героина

Наркоторговцу грозит до 12 лет лишения свободы

Сотрудники полиции в седьмом микрорайоне Тобольска поймали парня, который подозревается в попытке сбыть наркотические средства. Оперативники в ходе досмотра нашли в карманах молодого человека три свертка, обмотанных синей изолентой, и смартфон. Также в галерее телефона силовики увидели снимки с местами четырех «тайников», из них также изъяли по одному свертку.

Корреспонденту «КП»–Тюмень» в пресс-службе областного МВД пояснили, что 21-летний уроженец одной из стран ближнего зарубежья специально приехал из Новосибирска в Тобольск, чтобы распространять запрещенные вещества. В квартире, которую снимает приезжий, был обнаружен и изъят 161 сверток с порошком белого цвета. Экспертиза показала, что это героин массой около 70 грамм.

Сейчас уроженца ближнего зарубежья взяли под стражу и возбудили уголовное дело по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный в крупном размере». Максимальное наказание по ней – лишение свободы сроком до 12 лет.