В селе Борки Тюменского района открылось современное здание врачебной амбулатории Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

В Борках Тюменского района 17 января 2023 открылось современное здание врачебной амбулатории площадью более 300 квадратных метров. Она открылась в рамках реализации региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения» национального проекта «Здравоохранение». Пациентов (а это 4 тысячи человек, включая тысячу детей) принимают терапевт, педиатр, гинеколог, стоматолог, акушерка и фельдшер, скоро начнут работать дневной стационар на три койки и кабинет функциональной диагностики.

По словам жительницы Борков Любови Калининской, старое здание было «в плачевном состоянии», а в новом удобно и врачам, и пациентам. Стройка закончилась в конце 2022 года, а в новогодние праздники медики потрудились, чтобы поскорее начать принимать пациентов в комфортных условиях.

Как отметил главный врач областной больницы №19 Мигран Мартиросян, амбулатория – это не просто оборудование и помещения, а настоящая команда, очень слаженный коллектив.

- Для обеспечения сельских медучреждений Тюменского района необходимыми кадрами мы активно используем программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер». По первой из них в 2022 году привлекли 14 врачей, которые получили единовременные выплаты по одному миллиону рублей, по второй – четырех фельдшеров, которые получили по пятьсот тысяч рублей, - рассказал главврач.

Замдиректора департамента здравоохранения Тюменской области Татьяна Новикова подчеркнула, что амбулатория получила не только новое здание, но и современной оборудование. Медики отныне используют цифровую систему передачи данных, а пациентам доступны телемедицинские консультации специалистов ведущих клиник региона.