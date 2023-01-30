В Тюменской области режим повышенной готовности по COVID-19 продлили до весны

в регионе продлили режим повышенной готовности

Несмотря на то, что эпидемиологическая обстановка становится более менее ровной, говорить о снятии режима повышенной готовности пока рано. На заседании регионального оперштаба было принято решение продлить его до 1 марта. Об этом сообщает информационный центр правительства области.

Руководитель областного Роспотребнадзора Галина Шарухо рассказала, что за последние три недели эпидобстановка в регионе показала негативную динамику.

Так, за минувшую неделю был отмечен рост заболеваемости на 35% по сравнению с серединой января. Больше всего болеет молодежь в возрасте от 18 до 29 лет. Однако в 95% случаев болезнь у них протекает в легкой форме. Директор областного департамента здравоохранения Наталья Логинова добавила, что количество коек для лечения ковидных пациентов в регионе соответствует нормативам Минздрава РФ. А на базе городской поликлиники №5 работает дневной стационар. В первом месяце 2023 года там прошли лечение 56 человек.