В Тюменской области за неделю из пожаров спасли трех человек

Фото: МЧС по Тюменской области

Минувшая неделя в регионе была насыщена пожарами и дорожно-транспортными происшествиями. Как рассказали «КП»-Тюмень» в пресс-службе областного МЧС, специалисты ведомства около 40 раз привлекались к ликвидации последствий ДТП и 25 раз выезжали для оказания помощи населению.

Так, в прошедшую субботу спасателям пришлось вытаскивать пострадавшего в ДТП, которое произошло в Тобольском районе. Самосвал протаранил легковой автомобиль и впечатал его в дерево.

Специалисты также отметили, что их подразделения четыре раза выезжали на ликвидацию возгораний. Два раза ездили на ДТП.

В ведомстве подчеркнули, что наиболее распространенной причиной пожаров на ушедшей неделе стали нарушения устройства и эксплуатации печного отопления. А вторая причина – замыкание электропроводки.