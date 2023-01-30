В Тюмени учителя в среднем зарабатывают около 30 тысяч рублей

В Тюмени дефицит учителей в образовательных учреждениях

В школах Тюмени имеется дефицит учителей по русскому языку, литературе, математике и английскому. Нежелание связываться с учебными заведениями чаще всего происходит из-за заработной платы: в среднем оклад не превышает 30 тысяч рублей.

Так, сервисы, где размещаются вакансии, заполнены более 200 тысячами объявлений о поиске учителя по различным предметам. При этом будущему сотруднику образовательного учреждения обещают заработную плату от 15 до 45 тысяч рублей.

Например, преподавателю начальной школы предлагают 35 тысяч рублей. А вот тому, кто ведет профильный предмет, обещают и вовсе 15 – 30 тысяч рублей.

Добавим, что три школы города ищут преподавателя математики. Однако в одной из школ готовы платить за эту должность 20 тысяч, а в другой – в два раза больше. Сильный разрыв в зарплате и у преподавателей русского языка. Одному обещают 24 тысячи, а другому аж на 21 тысячу больше. Но с чем связан такой глобальный разрыв в заработной плате, не известно.