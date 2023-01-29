Тюменские аграрии под весенний посев 2023 года подготовили более 194 тысяч семян Фото: Татьяна Коркина

Тюменские аграрии под посев 2023 года подготовили более 194 тысяч семян, которые потребуются сельскохозяйственным производителям для посева всех запланированных площадей. Как сообщили в департаменте агропромышленного комплекса Тюменской области, хозяйства уже проверяют качество посадочного материала и тестируют семена на всхожесть и чистоту. На середину января 2023 году 19% семян (или 37 тысяч тонн от потребности) соответствуют посевным стандартам.

Семеноводческие предприятия заготовили более 52 тысяч тонн семян для сортосмены и сортообновления внутри Тюменской области и для продажи за пределы региона. Это, в частности, более 36 тысяч тонн семян элиты и более 16 тысяч тонн семян первой репродукции. За пределы региона «семеноводы» планируют отправить около 20 тысяч тонн семян зерновых и зернобобовых культур.

Доля отечественной селекции в производстве семян в Тюменской области составляет 98%. По зерновым и зернобобовым культурам 65% полей аграрии засеивают именно тюменскими сортами. Одним из самых популярных сортов пшеницы у наших хозяйств является «Икар».

Ранее «Комсомольская правда – Тюмень» сообщала о том, что помимо «Икара» большой популярностью пользуется сорт «Ирень», хотя в общей сложности сеют более 30 разных сортов. В четырех районах Тюменской области по весне высаживают овощи, в Заводоуковском и Тюменском районах – картошку, а в Упоровском районе сеют лен, площадь под который в 2022 году увеличили в девять раз.

Да и в целом в Тюменской области активно развивается аграрная отрасль. Здесь не только появляются новые предприятия, но и модернизируют уже существующие.