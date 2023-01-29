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НовостиПроисшествия29 января 2023 12:17

В Тюмени следователи выясняют, почему четверо детей до сих пор живут в разваливающемся доме

По результатам будет принято процессуальное решение
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
В Тюмени следователи выясняют, почему четверо детей до сих пор живут в разваливающемся доме

В Тюмени следователи выясняют, почему четверо детей до сих пор живут в разваливающемся доме

Фото: Татьяна Коркина

Тюменские следователи организовали проверку по сообщениям СМИ, в которым было рассказано о семье с детьми, которые живут в аварийном доме в Тюмени. В ведомстве рассказали, что устанавливаются все обстоятельства, изложенные в публикациях, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Так, в СМИ рассказали о четверых детях, попавших под региональную программу по переселению аварийного жилья. Прокуратура Тюменской области оценила качество жилья и установила, что состояние их дома относится к категории «недопустимое». Органы местного самоуправления установили долгие сроки, которые поставили под угрозу безопасность проживания людей.

Следователи устанавливают все обстоятельства, изложенные в публикации.