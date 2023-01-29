Тюменский ветеринар рассказала, как заставить кошку пить воду Фото: Татьяна Коркина

Большое количество воды должно быть в рационе у животных, чтобы они не подхватили мочекаменную болезнь. По словам тюменского ветеринара Камиллы Сатрковой, заставить пить воду кошку сделать очень сложно, потому что она по природе много не пьет. Однако есть хитрости: например, ставить воду не рядом с миской для еды.

- Можно купить специальный фонтанчик и поставить его на кухне или в одной из комнат. Как вариант добавлять и кубик льда в миску с водой, так как животное предпочитает прохладную воду, - цитирует ветеринара «АиФ-Тюмень».

Камилла рекомендует покупать специальный корм в зоомагазинах, который предупреждает мочекаменную болезнь. Также нужно следить за весом кошки и ограждать ее от стресса. Большое внимание нужно уделять и операциям. К примеру, котов можно кастрировать после 8-9 месяцев, но не раньше. Это связано с недоразвитием уретры и ее диаметром при раннем лишении гормонов.

Как ранее сообщала «Комсомольская правда – Тюмень», ветеринар рассказала, на что обратить внимание при линьке котиков и собачек.