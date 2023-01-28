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НовостиОбщество28 января 2023 5:11

На тюменской набережной пройдет #СпецоперацияЛед

Мероприятие состоится 23 февраля
Марина Прохорова
Фото: ГИБДД по Тюменской области

Фото: ГИБДД по Тюменской области

В День защитника Отечества, 23 февраля, у тюменского Моста влюбленных пройдет #СпецоперацияЛед. Это автогонки сотрудников силовых структур на служебных автомобилях, дрифт и трековые гонки на льду.

Организаторами мероприятия, которое в 2022-м году собрало более 30 тысяч зрителей, выступают правительство Тюменской области, Госавтоинспекция региона, Тюменская региональная федерация автомобильного спорта, администрация Тюмени и региональное Общество «Динамо».

Для тюменцев пройдут мастер-классы патриотической направленности, будут работать выставки ретро и военной техники, интерактивные площадки, в том числе по безопасности дорожного движения. А на льду реки Туры состоятся показательные выступления инспекторов ДПС по задержанию правонарушителей и военно-историческая реконструкция.

Кроме того, с 12.00 до 15.00 будут работать полевые кухни, угощая зрителей автогонок горячим чаем и кашей.