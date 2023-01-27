В Тюмени на 5,5 лет осудили закупщика паленого алкоголя, по вине которого умерли 10 человек Фото: Объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области

Пять с половиной лет проведет в колонии общего режима 47-летний житель Тюмени, который признан виновным сразу по нескольким статьям. А именно: в хранении в целях сбыта и сбыте продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц, и приобретении, хранении, перевозке в целях сбыта или сбыте продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, без маркировки группой лиц по предварительному сговору.

Как сообщили в СК РФ по Тюменской области, в 2021 году подсудимый и его знакомый купил немаркированный алкоголь, который представлял опасность для жизни и здоровья потребителей. Позже он, в Тюмени, искал покупателей, которые продавал бы этот контрафакт объемом 0,5 и 0,25 литров. В составе опасного пойла находился метиловый спирт (метанол), который входит в список ядовитых веществ.

С 31 августа по 31 декабря 2021 года осужденный купил около 100 коробок паленки, которые хранил в грузовом отсеке «Газели» и в помещении торгового павильона на Домостроителей.

После покупки контрафакта, купленного в тюменских торговых точках, умерли 10 человек. До суда мужчина находился под стражей. Кроме того, в пользу потерпевшего удовлетворен гражданский иск в размере 200 тысяч рублей.