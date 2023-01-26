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НовостиОбщество26 января 2023 9:01

В «Тюменской слободе» стартовало строительство уникального ЖК «Уездные кварталы»

Он расположен в самом сердце развитой части города и состоит из трех кварталов
Екатерина Коган
Фото предоставлено ООО «СЗ Мидгард Рус».

Фото предоставлено ООО «СЗ Мидгард Рус».

В одном из самых современных районов областной столицы «Тюменской слободе» в прошлом году начали строительство нового уникального ЖК «Уездные кварталы». Он расположен в самом сердце развитой части города и состоит из трех кварталов.

«Тюменская слобода» – один из популярнейших и постоянно развивающихся районов города. По данным статистики, более 30% сделок на рынке первичной недвижимости Тюмени происходит именно здесь. Это не удивительно, поскольку район, как маленький городок, в котором есть всё. На первых этажах жилых домов ЖК «Уездные кварталы» расположены аптеки, магазины, кафе, салоны красоты и другие торговые точки – такое соседство закроет ежедневные потребности жителей «Уездных кварталов».

Фото предоставлено ООО «СЗ Мидгард Рус».

Фото предоставлено ООО «СЗ Мидгард Рус».

Горожане выбирают для жительства такие места, которые не только позволяют комфортно добираться до работы и иметь доступ ко всем социально важным объектам инфраструктуры, но и те ЖК, в которых можно ежедневно получать эстетическое удовольствие. Если вы любите уютные территории с приятным освещением и множеством зелени, «Уездные кварталы» – лучший вариант для вас. Мягкое, спокойное двухуровневое освещение создаст в вечернем дворе незабываемую атмосферу и комфорт.

В «Уездных кварталах» создана настоящая экосистема. Ландшафтный дизайн двора и сквера от мастерской Green Park предусматривает большое видовое разнообразие растений. У каждого растения своя роль, нет ничего случайного, всё связано с дендропланом, инсоляцией и календарем цветения. В любое время года двор будет иметь свой неповторимый цвет.

Фото предоставлено ООО «СЗ Мидгард Рус».

Фото предоставлено ООО «СЗ Мидгард Рус».

В кварталах светлые парадные с прозрачными входными группами и панорамными окнами. Парадные имеют сквозные проходы во двор и на улицу. Попадая с улицы в общий холл, вы почувствуете себя как дома. Для удобства жителей предусмотрена зона ожидания и просторная колясочная.

Функциональное пространство двора «Уездных кварталов» продумано для отдыха людей всех возрастов. Есть лежаки, теневые навесы, удобные уличные скамьи. Для спорта есть тренажеры и площадки workout.

«Уездные кварталы» станут тем местом, которым вы будете гордиться и вдохновляться, потому что там каждый уголок в них создан с любовью к вам и вашей семье.

Офис продаж «Уездные кварталы»: ул. В. Подшибякина, 9, стр. 1, тел: +7 (3452) 39-47-81.

уездные-кварталы.рф

Застройщик: ООО «СЗ Мидгард Рус», проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

Рекламодатель: ООО «СЗ МИДГАРД РУС», www.midgard-rus.ru