В «Тюменской слободе» стартовало строительство уникального ЖК «Уездные кварталы»

Фото предоставлено ООО «СЗ Мидгард Рус».

В одном из самых современных районов областной столицы «Тюменской слободе» в прошлом году начали строительство нового уникального ЖК «Уездные кварталы». Он расположен в самом сердце развитой части города и состоит из трех кварталов.

«Тюменская слобода» – один из популярнейших и постоянно развивающихся районов города. По данным статистики, более 30% сделок на рынке первичной недвижимости Тюмени происходит именно здесь. Это не удивительно, поскольку район, как маленький городок, в котором есть всё. На первых этажах жилых домов ЖК «Уездные кварталы» расположены аптеки, магазины, кафе, салоны красоты и другие торговые точки – такое соседство закроет ежедневные потребности жителей «Уездных кварталов».

Фото предоставлено ООО «СЗ Мидгард Рус».

Горожане выбирают для жительства такие места, которые не только позволяют комфортно добираться до работы и иметь доступ ко всем социально важным объектам инфраструктуры, но и те ЖК, в которых можно ежедневно получать эстетическое удовольствие. Если вы любите уютные территории с приятным освещением и множеством зелени, «Уездные кварталы» – лучший вариант для вас. Мягкое, спокойное двухуровневое освещение создаст в вечернем дворе незабываемую атмосферу и комфорт.

В «Уездных кварталах» создана настоящая экосистема. Ландшафтный дизайн двора и сквера от мастерской Green Park предусматривает большое видовое разнообразие растений. У каждого растения своя роль, нет ничего случайного, всё связано с дендропланом, инсоляцией и календарем цветения. В любое время года двор будет иметь свой неповторимый цвет.

Фото предоставлено ООО «СЗ Мидгард Рус».

В кварталах светлые парадные с прозрачными входными группами и панорамными окнами. Парадные имеют сквозные проходы во двор и на улицу. Попадая с улицы в общий холл, вы почувствуете себя как дома. Для удобства жителей предусмотрена зона ожидания и просторная колясочная.

Функциональное пространство двора «Уездных кварталов» продумано для отдыха людей всех возрастов. Есть лежаки, теневые навесы, удобные уличные скамьи. Для спорта есть тренажеры и площадки workout.

«Уездные кварталы» станут тем местом, которым вы будете гордиться и вдохновляться, потому что там каждый уголок в них создан с любовью к вам и вашей семье.

Офис продаж «Уездные кварталы»: ул. В. Подшибякина, 9, стр. 1, тел: +7 (3452) 39-47-81.

уездные-кварталы.рф

Застройщик: ООО «СЗ Мидгард Рус», проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

Рекламодатель: ООО «СЗ МИДГАРД РУС», www.midgard-rus.ru